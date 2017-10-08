8 октября – День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Уважаемые работники агропромышленного комплекса Мурманской области!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!



Развитие сельского хозяйства на Крайнем Севере – это всегда борьба с суровой заполярной природой. В условиях долгой зимы и полярной ночи, на болотистых и каменистых почвах вам удается выращивать устойчивые урожаи различных культур, добиваться рекордных надоев молока, снабжать жителей Мурманской области свежей сельскохозяйственной продукцией неизменно высокого качества.



Ваши успехи – это результат неустанного самоотверженного труда, подлинно подвижнического отношения к развитию агропрома на Севере. Энтузиазм, терпение и трудолюбие – эти качества востребованы в вашей профессии.



Спасибо вам за ваш нелегкий, но очень нужный всем нам труд.



Дорогие друзья! От всей души желаем вам крепкого здоровья, успехов в развитии заполярного агропрома, счастья и добра вашим семьям!







Губернатор Мурманской области Марина Ковтун



Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой



Главный федеральный инспектор

по Мурманской области Алексей Маяков



