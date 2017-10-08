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08.10.2017 10:00

8 октября – День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Уважаемые работники агропромышленного комплекса Мурманской области!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Развитие сельского хозяйства на Крайнем Севере – это всегда борьба с суровой заполярной природой. В условиях долгой зимы и полярной ночи, на болотистых и каменистых почвах вам удается выращивать устойчивые урожаи различных культур, добиваться рекордных надоев молока, снабжать жителей Мурманской области свежей сельскохозяйственной продукцией неизменно высокого качества.

Ваши успехи – это результат неустанного самоотверженного труда, подлинно подвижнического отношения к развитию агропрома на Севере. Энтузиазм, терпение и трудолюбие – эти качества востребованы в вашей профессии.

Спасибо вам за ваш нелегкий, но очень нужный всем нам труд.

Дорогие друзья! От всей души желаем вам крепкого здоровья, успехов в развитии заполярного агропрома, счастья и добра вашим семьям!

 

Губернатор Мурманской области                                                         Марина Ковтун

Председатель Мурманской областной Думы                                     Сергей Дубовой

Главный федеральный инспектор
по Мурманской области                                                                          Алексей Маяков

 
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