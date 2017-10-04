Губернатор Марина Ковтун встретилась с лучшими педагогами Мурманской области, с которыми обсудила проблемы современного образования и воспитания



Елена Белкина.

У каждого из них свой конек, свои секреты мастерства и своя методика, но всех их объединяет стремление научить и помочь. В современном мире всевозможных технических новинок и гаджетов они умеют заинтересовать ребят, привить им любовь к своему предмету - литературе, истории, математике, биологии. И, что очень важно - всегда оставаться интересными своим ученикам.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Учитель совершенно особенная профессия. Это не только профессия - это призвание, состояние души. Мы привыкли гордиться нашим образованием. Об этом говорят результаты ежегодные ЕГЭ, об этом говорят достижения наших ребят, которые с каждых состязаний, турниров, конкурсов привозят очень высокие награды. Мы этим гордимся и никогда не забываем, что за их победами стоит труд учителя".

Накануне профессионального праздника глава региона вручила особо отличившимся учителям, воспитателям, преподавателям колледжей и вузов, организаторам дополнительного образования почетные знаки, грамоты и благодарности. За ними огромный труд, терпение, совершенствование своих знаний и умений, где бы не работали наши герои. Чтобы разглядеть и зажечь искру в ребенке, надо, чтобы она постоянно жила в твоей собственной душе.

Учитель математики Минькинской коррекционной школы-интернат Ирина Татарникова: "Мы стараемся делать так, чтобы наши дети были успешными и просто счастливыми. В половине восьмого утра я захожу в школу, выхожу иногда оттуда в половине десятого вечера. И все это время я - учитель, воспитатель, логопед, психолог, мама, папа и все остальное. У каждого ребенка свой подход, свой взгляд на взрослого. Поэтому мы стараемся находить какие-то компромиссы, где-то хитростью, где-то умом, где-то настойчивостью, но добиваемся результатов".

Учитель русского языка и литературы СОШ №1 г. Кандалакши Ирина Стражинская: "С любовью относимся к детям и к своему предмету. Поэтому дети отвечают взаимностью и стараются нас поддержать в какой-то степени, не разочаровывать. Литература не потеряла свою актуальность, она интересна детям. Очень много читающих детей, заинтересованных детей, как это не странно и парадоксально сегодня прозвучит, но очень хочется на это надеяться".







