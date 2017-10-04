Министерство образования и науки Мурманской области предоставило муниципалитетам около полумиллиарда рублей

Министерством образования и науки Мурманской области в адрес муниципалитетов региона направлены субсидии и субвенции в размере около 500 млн руб. Эта работа ведется в соответствии с поручениями, данными губернатором Мурманской области Мариной Ковтун.



Средства направлены в том числе на заработную плату сотрудникам дошкольных и образовательных учреждений, на выплату опекунам и приемным родителям, помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на льготное питание и бесплатное молоко школьникам и дошколятам.



Подробная информация о средствах, перечисленных из регионального бюджета в муниципалитеты, в режиме онлайн, размещается на официальном портале правительства Мурманской области в рубрике «Открытый бюджет».





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