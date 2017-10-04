В рамках Российской энергетической недели началось пленарное заседание «Энергия глобального роста», в которой принимает участие Президент России Владимир Путин. В панельной дискуссии также участвуют первые лица энергетической отрасли: Генеральный секретарь Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ) Сейед Мохаммад Хуссейн Адели, Генеральный директор Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Аднан Амин, Генеральный секретарь Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Баркиндо.



Как подчеркнул в приветственном слове Владимир Путин, цель встречи – понять, каким будет завтрашний день в мировой энергетике. Среди приоритетных направлений – возобновляемые источники энергии и в целом, чистая и безопасная энергетика.



Пленарное заседание «Энергия глобального роста» – одно из ключевых мероприятий Российской энергетической недели, которая стартовала накануне в Москве. Это крупнейший международный форум по энергоэффективности и развитию энергетики, а также правопреемник не менее масштабного форума «ENES». Российская энергетическая неделя – прежде всего площадка для обмена опытом и своего рода ярмарка инвесторов. Основная тема для обсуждения – перспективы развития таких базовых отраслей экономики, как нефтяная, газовая, угольная, нефтехимическая промышленность. В рамках Российской энергетической недели запланированы панельные дискуссии, подведение итогов конкурсов в сфере энергосбережения, выставка достижений регионов и крупных компаний в сфере энергетики. Оргкомитет Российской энергетической недели возглавляет министр энергетики РФ Александр Новак.



В масштабном форуме принимают участие более 8 тыс. представителей федеральных и региональных органов государственной власти, национальных и иностранных отраслевых компаний, научного и экспертного сообщества, молодежи. Российская энергетическая неделя собрала представителей из более чем 70 стран Европы, Азии, Северной и Латинской Америки, а также Австралии. Делегацию от Мурманской области представляет заместитель губернатора Евгений Никора. Завтра он примет участие в нескольких панельных дискуссиях, посвященных внедрению энергоэффективных технологий.





/ Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области /