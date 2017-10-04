4 октября в России - День гражданской обороны страны. По этому поводу торжественное собрание в мурманском поисково-спасательном отряде МЧС России

Артем Дашевский.

Традиционно в день рождения Мурманска поздравления принимают и спасатели. В 2017 году российской системе гражданской обороны исполнилось 85 лет. По этому поводу торжественное собрание в мурманском поисково-спасательном отряде МЧС России. С рабочим визитом в областной центр прибыл заместитель министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации их последствий Владлен Аксенов. Из его рук лучшие сотрудники регионального управления получили высокие ведомственные награды. Но это не единственная цель поездки. В этом году праздник сотрудники МЧС встречают тренировкой.

Заместитель министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации их последствий РФ Владлен Аксенов: "Объявлена Всероссийская тренировка по ГО, с группой офицеров центрального аппарата мы проверяем готовность организаций, учреждений, правительства области к проведению мероприятий по ГО".

Благодарности и Почетные грамоты от губернатора лучшим сотрудникам вручил первый заместитель главы региона Алексей Тюкавин. Власти Заполярья со спасателями тесно взаимодействуют давно. Между правительством региона и Главным управлением МЧС России по Мурманской области подписано соглашение о сотрудничестве.

Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин: "Мы сегодня отмечаем 85 лет Гражданской обороны. Она так и называется — Гражданская оборона, потому что в ней участвуют не только профессионалы, такие как сотрудники МЧС, как сотрудники нашего управления по ГО ЧС и ПБ, так и обычные граждане. Не дай Бог если что случится, мы должны быть готовы чтобы реагировать адекватно на происшествия или несчастные случаи, которые могут призойти. Поэтому мы и празднуем вместе, и тренировку проводим вместе. И соответственно, если что случится, вместе будем предотвращать все последствия".





