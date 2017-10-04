Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
04.10.2017 15:40

4 октября в России - День гражданской обороны страны. По этому поводу торжественное собрание в мурманском поисково-спасательном отряде МЧС России

Артем Дашевский.

Традиционно в день рождения Мурманска поздравления принимают и спасатели. В 2017 году российской системе гражданской обороны исполнилось 85 лет. По этому поводу торжественное собрание в мурманском поисково-спасательном отряде МЧС России. С рабочим визитом в областной центр прибыл заместитель министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации их последствий Владлен Аксенов. Из его рук лучшие сотрудники регионального управления получили высокие ведомственные награды. Но это не единственная цель поездки. В этом году праздник сотрудники МЧС встречают тренировкой.
Заместитель министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации их последствий РФ Владлен Аксенов: "Объявлена Всероссийская тренировка по ГО, с группой офицеров центрального аппарата мы проверяем готовность организаций, учреждений, правительства области к проведению мероприятий по ГО".
Благодарности и Почетные грамоты от губернатора лучшим сотрудникам вручил первый заместитель главы региона Алексей Тюкавин. Власти Заполярья со спасателями тесно взаимодействуют давно. Между правительством региона и Главным управлением МЧС России по Мурманской области подписано соглашение о сотрудничестве.  
Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин: "Мы сегодня отмечаем 85 лет Гражданской  обороны. Она так и называется — Гражданская оборона, потому что в ней участвуют не только профессионалы, такие как сотрудники МЧС, как сотрудники нашего управления по ГО ЧС и ПБ, так и обычные граждане. Не дай Бог если что случится, мы должны быть готовы чтобы реагировать адекватно на происшествия или несчастные случаи, которые могут призойти. Поэтому мы и празднуем вместе, и тренировку проводим вместе. И соответственно, если что случится, вместе будем предотвращать все последствия".


← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.94
Евро = 67.98
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.