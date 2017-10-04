Заместитель губернатора Евгений Никора принял участие в работе «круглого стола» на тему «Роль и перспективы развития атомной энергетики в мировом энергобалансе», который прошел в рамках Российской энергетической недели.



Существующие тенденции в развитии мировой экономики направлены на создание новой энергетической системы, предусматривающей переход к бережному и ответственному отношению к потреблению ресурсов планеты при безусловном балансе технологического развития и сохранения окружающей природной среды. Формирование такого низкоуглеродного будущего невозможно без развития атомной генерации, являющейся одной из неотъемлемых частей «зеленой энергетики», что было, в частности, зафиксировано на Парижской конференции по борьбе с изменением климата в 2015 году. В настоящее время доля низкоуглеродной энергетики составляет лишь 30% от общемировой, 11% из которых приходятся на работу атомных электростанций.



Эксперты и участники «круглого стола» обсудили, как на примере конкретных стран и компаний идет поиск вариантов создания оптимальных энергобалансов будущего, включая комбинирование АЭС и возобновляемых источников энергии. Также речь шла об условиях, которые необходимо создавать, и усилиях, которые необходимо предпринимать для развития атомной энергетики, включая использование механизмов международной кооперации. Еще одной темой «круглого стола» стали аспекты развития атомной энергетики, на которые необходимо обратить особое внимание при запуске и реализации атомной программы для устойчивого развития в долгосрочной перспективе.





/ Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области /







