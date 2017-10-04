В областном центре состоится областной турнир по танцевальному спорту «Осенний бал»

8 октября 2017 года на «Центральном стадионе профсоюзов» (по адресу: г. Мурманск, ул. Челюскинцев 1) состоится областной турнир по танцевальному спорту «Осенний бал».

Турнир по танцевальному спорту проводится центром «Лапландия» с целью популяризации и развития танцевального спорта в Мурманской области.

В турнире примут участие более 80 пар из 13 танцевально-спортивных клубов 11 муниципальных образований Мурманской области: Кольский р-н, Печенгский р-н, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Александровск, г. Мурманск, г. Мончегорск, г. Оленегорск, г. Кандалакша, г. Апатиты, г. Кировск, г. Мончегорск.

Начало соревнований в 11.00, 13.30, 16.00, 19.00.



ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»