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04.10.2017 15:15

В областном центре состоится областной турнир по танцевальному спорту «Осенний бал»

8 октября 2017 года на «Центральном стадионе профсоюзов» (по адресу: г. Мурманск, ул. Челюскинцев 1) состоится областной турнир по танцевальному спорту «Осенний бал».
Турнир по танцевальному спорту проводится центром «Лапландия» с целью популяризации и развития танцевального спорта в Мурманской области.
В турнире примут участие более 80 пар из 13 танцевально-спортивных клубов 11 муниципальных образований Мурманской области: Кольский р-н, Печенгский р-н, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Александровск, г. Мурманск, г. Мончегорск, г. Оленегорск, г. Кандалакша, г. Апатиты, г. Кировск, г. Мончегорск.
Начало соревнований в 11.00, 13.30, 16.00, 19.00.

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»
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