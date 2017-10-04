Жители Североморска получат более качественную помощь при вызове cкорой

С 3 октября в ЗАТО Североморск организация скорой медицинской помощи населению передана в ведение областной станции скорой медицинской помощи. Фактически это означает, что вызовы от жителей начнут поступать напрямую диспетчерам в Мурманск. Для самих североморцев эти организационные изменения не только останутся незаметными, но и принесут несколько существенных плюсов.



Так, к существующим 5 фельдшерским бригадам скорой помощи, которые располагаются непосредственно в Североморске, добавится возможность привлекать медицинские ресурсы из Мурманска. Диспетчер после беседы с вызывающим может направить по адресу реанимационную бригаду, сэкономив таким образом драгоценное время для спасения жизни пациента. Помимо реанимации, список специалистов пополнится кардиологами и даже психиатрами. Впервые к самым маленьким пациентам станет возможным прибытие врача-педиатра, что должно снизить нагрузку на наиболее занятые фельдшерские бригады.



Появятся не только новые врачи, медицинским оборудованием пополнятся и сами машины скорой. Также в настоящее время проводится срочный ремонт четырёх автомобилей в автобазе станции. В рамках государственной программы Мурманской области «Развитие здравоохранения» на 2018 год предусмотрены средства в сумме 3920 тыс. рублей на проведение текущего ремонта на подстанции.



Номера телефонов, по которым можно вызвать скорую помощь на территории ЗАТО г. Североморск:



03;



сотовые операторы - 103;



городской телефон ЗАТО г. Североморск — 8 (81537) 5-05-89;



городской телефон г. Мурманск — 8 (8152) 45-09-19.