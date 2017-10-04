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04.10.2017 18:10

В Кандалакше возбудили уголовное дело в отношении женщины, ранившей ножом своего мужа

3 октября 2017 года нарядом группы задержания Отдела вневедомственной охраны по Кандалакшскому району была задержана жительница г. Кандалакша 1982 года рождения, разыскиваемая сотрудниками полиции за нанесение телесных повреждений гражданину 1985 года рождения. Патрулируя улицы города, сотрудники Росгвардии обратили внимание на женщину, схожую по приметам с ориентировкой на розыск, полученной от сотрудников полиции. Задержанную доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Как оказалось, 21 сентября 2017 года в ходе совместного распития спиртных напитков разыскиваемая ударила своего мужа ножом. Мужчина был амбулаторно обслужен в лечебном учреждении, а его работники, следуя инструкциям, сообщили о данном факте в полицию. Сотрудники полиции провели проверку, установили личность подозреваемой, а после получения результатов судебно-медицинской экспертизы возбудили в отношении нее уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Ориентировку на розыск подозреваемой передали всем нарядам, заступающим на охрану общественного порядка.
За данное правонарушение задержанной может грозить до двух лет лишения свободы.
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