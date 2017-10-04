Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
04.10.2017 14:34

Военнослужащие Северного флота провели репетицию торжественных мероприятий, посвящённых 73-й годовщине Петсамо-Киркенесской наступательной операции

Военнослужащие подводных сил, соединения морской пехоты и отдельной мотострелковой бригады Северного флота провели на мемориальном комплексе в Долине Славы репетицию торжественных мероприятий, посвящённых 73-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Первым из них пройдёт церемония захоронения останков советских воинов, погибших при обороне Кольского Заполярья в годы Великой Отечественной войны. 

Торжественная церемония состоится в 12 часов 7 октября.
Земле будут преданы 87 советских воинов, погибших на поле боя с 1941 по 1944 годы. Их останки были обнаружены ходе летнего сезона участниками поискового движения Мурманской области на территории былых сражений в северо-западной части Кольского полуострова. Трое защитников Заполярья были опознаны по личным вещам. Среди них участник Петсамо-Киркенесской наступательной операции лётчик разведывательного авиаполка Военно-воздушных сил Северного флота младший лейтенант Петр Иванович Овчинников 1923 г.р., числившийся без вести пропавшим с конца 1944 года.
Также удалось опознать красноармейцев Петухова Ивана Кирилловича 1922 г.р. и Безумова Федора Дмитриевича 1902 г.р., погибших в первые годы войны. Дочь и внуки Фёдора Дмитриевича примут участие в церемонии захоронения его останков 7 октября.

Пресс-служба Северного флота
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.94
Евро = 67.98
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.