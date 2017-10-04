Социальные вопросы и проблемы ЖКХ. Глава региона Марина Ковтун встретилась с депутатом Госдумы от КПРФ Павлом Дорохиным

Владимир Волков.



Сегодня глава региона Марина Ковтун провела рабочую встречу с депутатом Государственной Думы от КПРФ Павлом Дорохиным и руководителем регионального отделения партии Геннадием Степахно. В этом году парламентарии совместно посетили несколько городов и районов области, побывали в военных гарнизонах, главной базе Северного флота - Североморске и пообщались с населением. Некоторые результаты были озвучены главе региона.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Сегодня я готова обсудить весь спектр интересующих вас вопросов и тех проблем, которыми я бы хотела вас вооружить с точки зрения оказания содействия нашей Мурманской области".

Капремонт, переселение из ветхого и аварийного жилья, социальные вопросы — темы, на которых представители компартии сделали особый акцент. Сегодня в Мурманске заработала общественная приемная КПРФ, куда можно обратиться по всем интересующим вопросам.

Депутат Государственной Думы ФС РФ (фракция КПРФ) Павел Дорохин: "Главная задача, вот сейчас как и председатель Госдумы Володин настаивает, - приезжать и помогать своим регионам насколько это возможно".





