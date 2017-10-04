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04.10.2017 14:02

Сегодня 20 лет первому международному Славянскому ходу «Мурман-Черногория»

Евгения Солдатенкова.


Сегодня исполняется 20 лет одному из самых значимых событий культуры нашего региона. 4 октября 1997 года от памятника Кириллу и Мефодию в Мурманске стартовал первый международный Славянский ход «Мурман-Черногория». За месяц его участники - литераторы, учителя, деятели культуры Заполярья и присоединившиеся к ним коллеги из других регионов - побывали в десятках городах России, Белоруссии, Украины, Молдавии, Приднестровья, Румынии, Болгарии, Сербии и Черногории. Встречались с первыми политическими, общественными, культурными и духовными деятелями, беседовали с обычными людьми, проводили вечера поэзии, восстанавливали культурно-духовные связи между городами и странами. Духовной кульминацией хода стала панихида по павшим в русско-турецкой войне 1877-78 годов православным воинам - в храме-памятнике на Шипке в Болгарии, а его конечной точкой - черногорский город Пераст, где в воды Адриатики был опущен венок от моряков-североморцев. Инициатором хода выступил известный мурманский писатель Виталий Маслов. А главной задачей культурно-просветительской миссии стало духовное единение славянских народов. Ход «Мурман-Черногория» стал по-настоящему уникальным событием. Ни до этого, ни после ничего подобного в стране и мире не проводилось. Последующие славянские ходы, организованные мурманскими литераторами, проходили по территории России и стали продолжением традиций, заложенных первым Славянским ходом.

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