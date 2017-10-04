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04.10.2017 13:38

Делегация Мурманской области начала работу на международном форуме «Российская энергетическая неделя – 2017»

Делегация Мурманской области начала работу на международном форуме по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя – 2017». В составе делегации – заместитель губернатора Евгений Никора, начальник управления энергетической эффективности, экономики и финансов Министерства энергетики и ЖКХ Мурманской области Эдуард Кольцов, руководители ресурсоснабжающих предприятий, представители экологических организаций. 

Насыщенная деловая программа форума позволит обеспечить прямой диалог для обсуждения стратегии развития энергетики, наиболее актуальных вопросов и эффективных решений в области развития нефтегазовой отрасли, атомной энергетики, возобновляемых и альтернативных источников энергии, энергосбережения и энергоэффективности, инвестиций в ТЭК. Форум начал свою работу с панельной дискуссии в секции «Глобальная энергетика: вызовы и устойчивое развитие», на которой выступил президент Венесуэлы Николас Мадуро Морос.


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