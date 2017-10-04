В Мурманске будут судить организатора группы телефонных мошенников из Новосибирска

Любовь Дубова.

Уголовное дело передано в суд. Звонки из столицы Сибири на случайные домашние номера Мурманской области поступали с сентября по декабрь прошлого года. Злоумышленники разыгрывали настоящий спектакль о попавших в беду родственниках. Схема была известна, в том числе и пострадавшим, но сработала безотказно. Деньги преступники получили. Среди потерпевших пожилые жители Никеля, Мончегорска, Кандалакши и областного центра.

Начальник отдела по расследованию экономических серийных преступлений УМВД России по г. Мурманску Людмила Ларькина: "В разговоре обвиняемые использовали способность убеждения психологически воздействовать на потерпевших, имитируя интонации, которые вызывали жалость и сочувствие у людей".

Начальник отделения по раскрытию мошенничеств УУР УМВД России по Мурманской области Станислав Сидоров: "В связи с увеличение регистрации мошенничеств посредством телефонной связи в конце 2016 года руководством управления уголовного розыска было принято решение о направлении в служебную командировку в Новосибирскую область сотрудников".

В Новосибирске мурманские правоохранители задержали троих мужчин, они передвигались по городу на автомобиле. Совершали в это время мошеннические звонки. Все они ранее судимые за аналогичные преступления. Главарю группы грозит до 10 лет лишения свободы.

Старший помощник прокурора Ленинского административного округа г. Мурманска Сергей Илларионов: "Достоверно установлено, что совершено как минимум 8 эпизодов оконченных преступлений с общим ущербом 613 тысяч рублей. Кроме того, благодаря бдительности граждан, семь преступлений не были доведены обвиняемым до конца по независящим от него обстоятельствам".





