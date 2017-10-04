Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
04.10.2017 14:00

В Мурманске будут судить организатора группы телефонных мошенников из Новосибирска

Любовь Дубова.

Уголовное дело передано в суд. Звонки из столицы Сибири на случайные домашние номера Мурманской области поступали с сентября по декабрь прошлого года. Злоумышленники разыгрывали настоящий спектакль о попавших в беду родственниках. Схема была известна, в том числе и пострадавшим, но сработала безотказно. Деньги преступники получили. Среди потерпевших пожилые жители Никеля, Мончегорска, Кандалакши и областного центра.
Начальник отдела по расследованию экономических серийных преступлений УМВД России по г. Мурманску Людмила Ларькина: "В разговоре обвиняемые использовали способность убеждения психологически воздействовать на потерпевших, имитируя интонации, которые вызывали жалость и сочувствие у людей".
Начальник отделения по раскрытию мошенничеств УУР УМВД России по Мурманской области Станислав Сидоров: "В связи с увеличение регистрации мошенничеств посредством телефонной связи в конце 2016 года руководством управления уголовного розыска было принято решение о направлении в служебную командировку в Новосибирскую область сотрудников".
В Новосибирске мурманские правоохранители задержали троих мужчин, они передвигались по городу на автомобиле. Совершали в это время мошеннические звонки. Все они ранее судимые за аналогичные преступления. Главарю группы грозит до 10 лет лишения свободы.
Старший помощник прокурора Ленинского административного округа г. Мурманска Сергей Илларионов: "Достоверно установлено, что совершено как минимум 8 эпизодов оконченных преступлений с общим ущербом 613 тысяч рублей. Кроме того, благодаря бдительности граждан, семь преступлений не были доведены обвиняемым до конца по независящим от него обстоятельствам".
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.94
Евро = 67.98
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.