Фестиваль в Териберке стал импульсом и для возрождения самого села, и для активизации местного бизнеса

Анастасия Русинова.

Вывод прозвучал на заседании оргкомитета III Арктического фестиваля "Териберка. Новая жизнь" . Он проходил в июле этого года. Мероприятие организовано при поддержке правительства региона. На побережье приехало около 4 тысяч человек. Два дня. Несколько тематических зон - фольклорная, творческая, экологическая. Главное - удалось показать потенциал села и с точки зрения природных богатств, и с точки зрения бизнес-возможностей.

Министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Ольга Кузнецова: "Это послужило таким оживлением для бизнеса, даже те, кто работал нелегально, они зарегистрировались, мы проводили с ними уже несколько встреч, они хотят работать легально, платить налоги, зарплаты, потому что они видят, что в этом есть плюсы, можно получить господдержку. Появились люди которые хотят реконструировать и построить новый причал".

Фестиваль не прошел бесследно и для самого села. Теперь в Териберке есть информационно-туристский центр, в сельской школе - новое оборудование, с помощью которого школьники могут изучать местную природу и экологию. Приведена в порядок площадь, заасфальтирована дорога. Задача номер один - продолжить работу над восстановлением села в том же темпе. Подготовить Териберку к проведению следующего фестиваля. Это должны вместе делать все заинтересованные стороны.

Управляющий партнер фермерского кооператива "ЛавкаЛавка" Олег Степанов: "Силами людей со стороны всего сделать невозможно. И очень важно, чтобы именно люди, которые живут в Териберке или собираются жить в Териберке, или мурманчане, которые связывают с Териберкой бизнес-интересы, активно участвовали в ее восстановлении и обустройстве".