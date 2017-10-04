Сегодня в главную базу Северного флота после успешного выполнения задач дальнего арктического похода вернулась корабельная группа во главе с БПК "Североморск"

Алексей Котович.

Позади без малого два месяца похода, за кормой более 6 тысяч миль, проведено несколько десятков тренировок и учений. В рамках похода бойцы мотострелковой бригады, ВДВ и спецназ впервые десантировали тяжёлую технику на мыс Челюскин – самую северную точку Евразийского континента. Всего же военные провели четыре морские десантные операции на не оборудованном побережье, выполнили ракетные, зенитные и артиллерийские стрельбы. Этот арктический поход - шестой в новейшей истории. При этом самый масштабный по количеству кораблей и участников.

Начальник штаба Северного флота, вице-адмирал Александр Моисеев: "Конечно же это связано и с постоянным присутствием наших сил и войск, решение задач различными подразделениями. Корабельная составляющая - одна из тех сил, которая совместно всем флотом решает эти задачи в данном районе".

Особых слов заслуживает проход БПК "Североморск" по сибирской реке Енисей - впервые корабль такого ранга вошел в порт Дудинка. Здесь на борту кораблей состоялась торжественная церемония приема в Юнармию дудинских школьников. Клятву произнесли 160 юношей и девушек.