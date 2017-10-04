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04.10.2017 13:13

Мурманский морской рыбный порт опубликовал к Дню города фотографии из своего архива

Деревянные причалы, траулеры с паровыми двигателями, докеры-женщины, громады стеллингов, лошади, тянущие сани с колотым льдом – все эти приметы ушедшего времени сейчас в Мурманске не найдешь. А вот в архиве рыбного порта таких снимков много. Чтобы как можно больше людей могли ознакомиться с этими свидетельствами прошлого, АО «ММРП» опубликовало фотографии на своём официальном сайте.

- Какие-то снимки хранились в нашем архиве много лет, какие-то принесли ветераны, - рассказывает пресс-секретарь Мурманского морского рыбного порта Алексей Бакуменко. – Так, две фотографии женской докерской бригады, 1964 и 1970 годов, предоставила Раиса Дмитриевна Мишкеева, старейший действующий сотрудник нашего предприятия. Она сама много лет работала докером, а после роспуска женской бригады перешла в здравпункт порта, где трудится до сих пор. Мы несколько дней занимались оцифровкой старых снимков, их очень много, так что на сайте только вершина айсберга.
К сожалению, большинство архивных фотографий не подписаны, нет ни дат, ни фамилий изображенных людей. Впрочем, некоторых угадать несложно. Если на снимке изображен Никита Хрущев или Фидель Кастро, то их и узнать легко, и день визита в порт определить просто. Даты других фотографий приходилось угадывать по косвенным признакам. Например, если в кадре есть стеллинг – постройка-приспособление для выгрузки с траулеров бочек с рыбой, то значит, снимок сделан в период с 1932-го по 1975 год. Именно в 1932 году на пяти причалах рыбного порта были построены по два стеллинга. Последняя такая постройка была демонтирована в 1975 году, когда с развитием парка кранов и погрузчиков необходимость в них отпала окончательно. А вот сузить этот сорокалетний интервал уже куда сложнее.
- На одном из таких снимков со стеллингом изображен траулер с бортовым номером РТ-32. Значит, фотографировали в промежуток между 1932 и 1941 годами, - считает Алексей Бакуменко. – Потому что РТ-32 «Кумжа» погибла в июле 1941 года, в том самом бою, что и знаменитый сторожевой корабль «Пассат». В отличие от сторожевика, на «Кумже» вооружения не было, она играла роль спасательного судна и буксировала 40-тонный судоподъемный понтон.
На другом снимке у причала стоит траулер РТ-10 «Лебедка». В Мурманск он прибыл в 1931 году, прямиком с верфи в Данциге. А в 1939-м, с началом советско-финской войны, траулер был зачислен в состав Северного флота как дозорный корабль ДК-10. В 1940 году был переименован в сторожевой корабль «Туман». Именно под этим именем бывший траулер и принял свой последний бой с немецкими эсминцами в августе 1941 года. А значит, снимок сделан в промежутке между 1931 и 1939 годах.
Названия судов на снимках найти можно, имена людей, увы, нет. Поэтому, дорогие земляки, если вы узнали себя или своих родных на этих фотографиях, то сообщите об этом в пресс-службу порта по телефону (8152) 28-66-77 или по электронной почте press@mmrp.ru Работа над фотогалереей архивных снимков продолжается, поэтому ваша помощь будет очень кстати!
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