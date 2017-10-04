Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
04.10.2017 11:50

В Мурманске прошел торжественный вечер, приуроченный ко Дню учителя

Владимир Костров.

Торжественный вечер, приуроченный ко Дню учителя, прошел во Дворце культуры имени Кирова, где собрались педагоги образовательных учреждений областного центра. Главным подарком к празднику стали детские творческие номера. Затем со сцены прозвучало поздравление от главы муниципалитета.
Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Я, прежде всего, хочу пожелать вам крепкого здоровья и крепких нервов, чтобы муза чаще посещала вас, а глаза ваших учеников горели жаждой знаний".
После слов признательности за важный и почётный труд мэр вручил педагогам почётные знаки за вклад в развитие Мурманска. Награду для руководителей образовательных организаций - "Лучший социальный партнёр" учредили профсоюзы. Особенные слова по традиции были адресованы ветеранам педагогического труда.
Депутат Государственной Думы ФС РФ (фракция "Единая Россия") Алексей Веллер: "Система образования города Мурманска и Мурманской области - объективно - на очень высоком уровне. Об этом говорят результаты выпускников, об этом говорят огромное количество побед в различных олимпиадах, конкурсах, которые проходят на всероссийском уровне".
Кульминацией торжества стало подведение итогов конкурса "Учитель города 2017". 24 участника, две номинации "педагогический поиск" и "педагогический дебют". За спиной конкурсантов - открытые уроки, показательные классные часы и родительские собрания. Жюри выбрало абсолютного победителя, который представит столицу Заполярья на областном конкурсе, а также трёх призёров.
Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Мурманские учителя не только готовы работать, они готовы соревноваться друг с другом, они готовы обмениваться опытом, и у них всё это очень хорошо получается".
Учитель истории и обществознания гимназии №2 г. Мурманска, призёр конкурса "Учитель города Мурманска 2017" Юлия Фицнер: "Учитель должен быть оптимистом, также учитель должен быть профессионалом XXI века, с лёгкостью включаться в профессиональную среду - образовательную, ну и шагать в ногу со временем".
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.94
Евро = 67.98
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.