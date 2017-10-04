«Поезд здоровья» работает в отдаленных населенных пунктах Мурманской области

Проект «Поезд здоровья» реализуется министерством здравоохранения Мурманской области по поручению губернатора Марины Ковтун с 2014 года. Его цель – повышение доступности оказания медицинской помощи жителям отдаленных населенных пунктов региона. «Поезд» работает в весенний и осенний периоды во всех районах Мурманской области. 2 октября 2017 года «Поезд здоровья» возобновил свою работу в регионе.

В состав «Поезда здоровья» входят несколько единиц передвижного медицинского оборудования: мобильный медицинский комплекс, передвижной фельдшерско-акушерский пункт, рентгенодиагностический комплекс, а также передвижные пункты Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи (Центр медицинской профилактики и автобус «Доверие») и Мурманской областной станции переливания крови.

В работе «поезда» участвуют и проводят медицинские осмотры населения специалисты Мурманской областной клинической больницы имени П.А. Баяндина», Мурманской детской городской клинической больницы, областного онкологического диспансера, Мурманской городской клинической больницы скорой медицинской помощи, в том числе главные внештатные специалисты министерства здравоохранения региона.

Жителям отдаленных населенных пунктов будет проведено обследование по программе диспансеризации взрослого населения, лабораторные исследования, ЭКГ, УЗИ-обследования, осмотр терапевта, акушера-гинеколога, травматолога-ортопеда, офтальмолога, эндокринолога, кардиолога, педиатра, невролога, хирурга, онколога и других специалистов в соответствии с потребностью населенного пункта; будет предоставлена возможность пройти вакцинацию против сезонного гриппа.

Кроме того, сотрудниками Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи организовано консультирование жителей и занятия по здоровому образу жизни. Станция переливания крови проведет в отдаленных населенных пунктах «Дни донора».

Со 2 октября по 23 ноября 2017 года «Поезд» посетит более 30 населенных пунктов ЗАТО г. Североморск, Терского, Кандалакшского, Кольского, Апатитско-Кировского, Ковдорского, Ловозерского, Оленегорского и Печенгского районов.

/ Министерство здравоохранения Мурманской области /