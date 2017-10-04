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04.10.2017 09:24

В Долине Славы захоронят останки советских воинов

7 октября в рамках проведения торжественных мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, на территории мемориального комплекса «Долина Славы» состоится торжественная церемония захоронения останков советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной воны.

В рамках мероприятий пройдет траурный митинг, торжественное захоронение останков советских воинов – защитников Заполярья, обнаруженных в ходе летнего поискового сезона 2017 года, возложение цветов к могилам.

На траурном митинге будут присутствовать дочь и внуки одного из павших в Заполярье воинов – красноармейца Безумова Федора Дмитриевича. В церемонии планируется участие представителей регионального правительства, командования Краснознаменного Северного флота, областной думы, органов местного самоуправления региона, ветеранских и поисковых объединений, общественности, жителей Мурманской области и других субъектов Российской Федерации.

Начало мероприятия в 12.00.


Для справки:

Во время поискового сезона в этом году были обнаружены останки 87 советских воинов, погибших при защите Заполярья с 1941 по 1944 годы. Трое из них были опознаны по личным вещам: младший лейтенант Овчинников Петр Иванович 1923 г.р. летчик погиб в 1944 г.; красноармеец Петухов Иван Кириллович 1922 г.р. погиб 12.07.1941 г.; красноармеец Безумов Федор Дмитриевич 1902 г.р. погиб в 1942 г.


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