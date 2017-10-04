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04.10.2017 18:00

В Мурманском областном художественном музее состоится торжественное открытие выставки «Графика Бориса Сюхина из собрания музея»

6 октября в 17.00 в Мурманском областном художественном музее (г. Мурманск, ул. Коминтерна, д. 13,1 этаж, малый зал) состоится торжественное открытие выставки «Графика Бориса Сюхина из собрания музея», посвящённой 85-летию со дня рождения художника.

Борис Васильевич Сюхин – художник, график, член Союза художников СССР. Его произведения отличают точность рисунка, выразительная пластика линии и выверенная композиция. Северная тема стала главной в искусстве Бориса Сюхина. Графические работы художника проникнуты любовью к Кольскому Заполярью. Гравюры выполнены характерными для графики 1960-70-х годов приёмами: использованием контрастов чёрных и белых пятен, плотных темных заливок. Произведениям художника свойственны мягкие цвета, плавные линии, создающие ощущение природной гармонии.
В экспозиции будут представлены графические работы из фондового собрания музея.
Выставка будет работать до 29 октября.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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