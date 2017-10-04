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04.10.2017 17:40

Мурманчанин заплатил алименты, чтобы его машину не продали с торгов

В отделе судебных приставов Октябрьского округа г. Мурманска на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с жителя областного центра алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. Добровольно платить алименты должник не желал. Задолженность составила порядка 100 тысяч рублей.

Судебным приставом неоднократно осуществлялись выходы по месту жительства должника, однако застать его дома не удавалось. От требований судебного пристава о явке должник уклонялся. Судебным приставом было установлено и арестовано автотранспортное средство, принадлежащее должнику, – автомобиль Хонда.
По истечении недели должником в Октябрьский районный суд г. Мурманска было подано исковое заявление об исключении арестованного автотранспорта из акта описи и ареста. В заявлении он указал, что автомобиль является источником его дохода, т.к. работает территориальным менеджером.
В судебном заседании должник предоставил договор найма у индивидуального предпринимателя в качестве территориального менеджера. В ходе судебного заседания представленные сведения о трудоустройстве не подтвердились. Должник намеренно «создал» данный договор. Исковое заявление должника суд отклонил.
Чтобы автомобиль не продали с торгов мужчине пришлось погасить задолженность по алиментам в полном объеме.

Пресс-служба УФССП России по Мурманской области
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