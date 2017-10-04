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04.10.2017 17:20

Областной драматический театр подарит маленьким мурманчанам спектакль «Ищи ветра в поле»

6 октября в 15.30 артисты Мурманского областного драматического театра подарят ребятам Мурманского центра социальной помощи семье и детям (г. Мурманск, ул. Старостина, д. 91) благотворительный спектакль «Ищи ветра в поле».

Пьеса написана по мотивам русских народных сказок. На шумной ярмарке дает представление веселый балаган. Два бойких скомороха рассказывают историю о бедных стариках и волшебнике Ветре. Герои сказки – простодушные Дед и Бабка сталкиваются с несправедливостью и обманом. На помощь им приходит честный, смелый и добрый Ветер. И, конечно, зло, жадность, коварство будут наказаны, и воцарятся мир и радость.
Режиссер-постановщик - Никита Ковалев.
В спектакле заняты: заслуженные артисты России – Александр Водопьянов, Сергей Гронский, Валерий Журавлев, а также артисты – Владимир Вагайцев, Алексей Воронин, Глеб Глебов, Елена Головина, Алексей  Кинк, Владимир Равданович, Наталья Поземина, Алексей Худяков, Ксения Ширина и Андрей Шпеко.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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