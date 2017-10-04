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04.10.2017 17:00

В Мурманской области проходит региональный этап IX Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества»

Конкурс, объединяющий сотрудников МЧС, представителей различных  министерств и ведомств, журналистов и общественников, проводится уже в девятый раз.  

Творческая составляющая фестиваля – конкурс журналистских и фоторабот, на который принимаются материалы по номинациям: «Лучший телевизионный проект» (информационная и аналитическая программа, документальный фильм, репортаж), «Лучшая информационная программа на радио», «Лучший материал в печатных СМИ» (статья, репортаж, интервью), «Лучший интернет-проект», «Чрезвычайный юнкор». Отдельное творческое состязание среди авторов пишущих для «социальных медиа». Конкурсанты могут представить свои работы в номинации «Чрезвычайный блогер».
В конкурсе журналистских работ и фотоконкурсе, а также в номинации «Чрезвычайный блогер» могут принять участие журналисты и творческие коллективы федеральных и региональных печатных и электронных СМИ, а также внештатные авторы, опубликовавшие материалы по тематике безопасности жизнедеятельности, предупреждения чрезвычайных ситуаций и пожаров, ликвидации их последствий, направленные на пропаганду культуры безопасности жизнедеятельности среди населения, в период с 1 января по 1 октября 2017 года.
Для участия в конкурсе журналистских работ представляются следующие материалы:
заявка на участие в конкурсе, которая должна содержать наименование конкурсной номинации, название материала, дату его выхода, краткую аннотацию, сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, место работы, род занятий, почтовый адрес, телефон, электронный адрес).
Представляя данную информацию, автор подтверждает своё согласие на использование присланных им материалов в некоммерческих целях для публикаций, выставок, рекламы конкурса в СМИ, социальной рекламы без выплаты авторского гонорара в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Требования к конкурсным материалам в зависимости от номинации:
телевидение и документальное кино - видеозаписи материалов (желательно на USB-накопителе) в количестве не более трёх;
радио-аудиозаписи материалов (желательно на USB-накопителе) в количестве не более трёх;
печатные СМИ (газеты и журналы) - не более трёх номеров газеты или журнала с авторскими материалами - в подлинниках или ксерокопиях, заверенных редакционной печатью, а также в электронном виде (желательно  на USB-накопителе);
фотоконкурс - каждый фотограф может представить на конкурс не более 10 фотографий и фотосерий (не более 5 работ в серии). В фотоконкурсе могут принимать участие сотрудники МЧС России, других органов и организаций, представители СМИ, граждане. Фотографии в электронном виде принимаются в цветном и черно-белом цвете (формат jpg с разрешением 300 dpi). На фотоконкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия, расовой, национальной или религиозной нетерпимости, а также фотографии обнажённой натуры;
интернет-проекты - описание проекта в произвольной форме, скриншоты страниц веб-сайта, иллюстрирующих суть проекта, представленного на конкурс, в электронном виде (желательно на USB-накопителе).
Конкурс журналистских работ и фотоконкурс проводится на трех уровнях: региональном, межрегиональном и федеральном. На первом (региональном) уровне конкурсные материалы принимаются до 2 октября 2017 года.
Конкурсные материалы принимаются по почте в адрес Главного управления МЧС России по Мурманской области (183053 г.Мурманск, ул. Шабалина, д.8 - с пометкой «На конкурс «Созвездие мужества»»), в том числе электронной:  spasmur@yandex.ru
Телефон для справок в Мурманске: (815 2) 52-69-55. 
Подробнее с Положением о IX Всероссийском фестивале по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества» в 2017 годуможно ознакомиться на официальном портале МЧС России.

Главное управление МЧС России по Мурманской области
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