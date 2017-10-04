В Никеле откроется передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея

6 октября в 15.00 в Историко-краеведческом музее Печенгского района (пгт Никель, Печенгская улица, 1А) состоится открытие передвижной выставки Мурманского областного краеведческого музея «История становления и развития моногородов Мурманской области».

В Мурманской области сконцентрировано наибольшее число моногородов российской Арктики. На выставке будут представлены фотографии из фондов Мурманского областного краеведческого музея и муниципальных музеев Кировска, Ковдора, Мончегорска и Никеля, иллюстрирующие историю городов и предприятий, благодаря которым они были основаны.

Выставка работает до 19 октября.



Комитет по культуре и искусству Мурманской области