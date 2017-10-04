Мурманский областной театр кукол приглашает представителей СМИ на генеральный прогон спектакля «Маленькая дочь Солнца»

6 октября в 10.00 в Мурманском областном театре кукол (г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21А) состоится генеральный прогон спектакля «Маленькая дочь Солнца».

«Маленькая дочь Солнца» – спектакль по мотивам саамской сказки «Акканийди - Ясное Пятнышко». Однажды человек и дочь солнца полюбили друг друга так сильно, что ни злость, ни ненависть, ни зависть не смогли разлучить их.

Режиссером выступила артистка театра кукол Екатерина Ефремова, художником – Ольга Преснякова, а музыку к спектаклю написал известный мурманский композитор Петр Макаров. В спектакле заняты: артисты Денис Дмитриев, Екатерина Боярских, София Гондаренко, Тамара Лашина, Екатерина Ефремова.

Осенью новый спектакль увидят маленькие зрители ЗАТО г. Островной, п. Ловозера, Краснощелья и Ревды, с. Лопарское, п. Ёнский, с. Териберки и Туманного. Театр проведет масштабные гастроли по местам компактного проживания саами, а также отдаленным труднодоступным населенным пунктам и закрытым административным территориальным образованиям Мурманской области в рамках реализации проекта «Саамские сказки детям Севера», который осуществляется при грантовой поддержке Президента Российской Федерации.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области