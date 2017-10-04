4 октября в России - День гражданской обороны страны

04 октября 2017 года исполняется 85 лет со дня образования Гражданской обороны страны. В этот день в 1932 году Советом Народных Комиссаров было утверждено Положение о противовоздушной обороне страны: оно предусматривало широкое развитие сил и средств Местной противовоздушной обороны (МПВО), определяло проводимые ею мероприятия в зонах досягаемости авиации вероятного противника.

В 1961 году МПВО была преобразована в гражданскую оборону (ГО) СССР. В это время были разработаны теоретические основы защиты населения, а на территории всей страны осуществлен комплекс организационных, инженерно-технических, санитарно-гигиенических, противоэпидемических и других специальных мероприятий.

В 1987 году, после аварии на Чернобыльской АЭС, на ГО были возложены задачи борьбы с природными и техногенными катастрофами.

В ноябре 1991 года, после создания Государственного комитета Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (ГКЧС России), в его состав вошли войска гражданской обороны.

В целях дальнейшего развития сил гражданской обороны в 2011 году на базе соединений, воинских частей и организаций войск гражданской обороны были сформированы спасательные воинские формирования МЧС России, определены их задачи, порядок применения, организация деятельности, порядок комплектования и подготовки.

Гражданская оборона на современном этапе составляет часть системы национальной безопасности и обороноспособности страны и предназначена для защиты населения, материальных и культурных ценностей Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах, или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Организация и ведение гражданской обороны являются одними из важнейших функций государства, составными частями оборонного строительства. Это положение исходит из конституционных прав и обязанностей личности, общества и государства по защите от внешних и внутренних угроз.

В 2017 году 85-летний профессиональный юбилей – День Гражданской обороны– совпал с Днем столицы Кольского Заполярья – города-героя Мурманск.

Главное управление МЧС России по Мурманской области