В Североморске инспекторы ГИБДД провели соревнования для ЮИДовцев

В Североморске состоялся шестой городской конкурс «Безопасность на улицах и дорогах». В соревнованиях приняли участие команды четвероклассников из всех школ ЗАТО Североморск. Поддержать ребят пришли родители, педагоги и даже маленькие болельщики из детского сада № 15, которые рассказали конкурсантам стихотворения о Правилах дорожного движения.

На первом этапе юные инспекторы движения представили свой отряд, свой девиз и эмблему команды. После знакомства участники конкурса отправились на станции, где решали задачи по Правилам дорожного движения, собирали пазлы, оказывали первую медицинскую помощь, занимались автомоделированием.

Последним этапом стал практический конкурс «Водитель», в котором ЮИДовцы должны были проехать на велосипеде по автогородку с соблюдением всех Правил дорожного движения. Пример перед началом этапа подали представители мотоклуба «Северная стая», которые присутствовали на соревновании как члены жюри. Они показали участникам и болельщикам, как грамотно пройти трассу автогородка и выполнить все необходимые элементы, а также продемонстрировали несколько мототрюков.

По результатам соревнований в шестой раз победила команда ЮИД из школы № 1 г. Североморска.

После завершения конкурса состоялся небольшой флешмоб – все присутствовавшие сфотографировались с плакатами и световозвращающими элементами, приняв таким образом участие в социальных акциях «Засветись» и #ВажныйЗнак и выразив свою заинтересованность в сохранении безопасности на дорогах.

УГИБДД УМВД России по Мурманской области

(по информации ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной)