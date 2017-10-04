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04.10.2017 15:00

В Кировске сотрудниками полиции установлен подозреваемый в краже денежных средств со счета банковской карты

В дежурную часть отдела полиции по г. Кировску обратилась 45-летняя северянка с заявлением о том, что со счета ее банковской карты похищены деньги в сумме 14 тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Женщина рассказала полицейским, что об отсутствии денег на счете своей карты узнала из смс-оповещения. Банк сообщил о совершении операции по списанию средств. Оперативники выяснили, что в хищении денежных средств у потерпевшей имеются основания подозревать нового знакомого, который побывал у нее в гостях по месту жительства.

В ходе специальных мероприятий сотрудники уголовного розыска, используя полученную от потерпевшей информацию, задержали местного жителя 1982 года рождения. Позже он признался в совершении кражи денег путем свободного доступа. Мужчину отправила за покупками в магазин, дала карту и сообщила пин-код к ней сама потерпевшая.

Деньги злоумышленник успел потратить по своему усмотрению. Как установили полицейские, ранее он уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление, а также хулиганство и ограбление.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
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