Передвижная детская библиотека побывала в гостях у ребят из поселка Килп-Явр

Передвижная детская библиотека Мурманской областной детско-юношеской библиотеки посетила поселок Килп-Явр.

Сотрудники библиотеки провели для школьников виртуальную экскурсию по достопримечательностям города Мурманска, которому 4 октября исполняется 101 год. Ребята посмотрели презентацию об историю города, познакомились с памятниками, скверами и фонтанами, без труда отгадали все загадки и совершили виртуальное путешествие по любимому городу. В фойе школы работал библиотечный пункт выдачи изданий, где юные северяне смогли выбрать для себя понравившиеся им книги и журналы.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области