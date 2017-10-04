В мурманском следственном изоляторе прошло традиционное мероприятие для родственников осужденных

Сотрудники воспитательного отдела мурманского следственного изолятора №1 организовали для родных и близких положительно характеризующихся осужденных отряда хозяйственного обслуживания День открытых дверей.

Гости изолятора по традиции ознакомились с коммунально-бытовыми условиями проживания осужденных отряда: заглянули в жилые комнаты, тренажёрный зал, медицинский кабинет, комнату отдыха и приёма пищи. Граждане также интересовались распорядком дня, организацией питания осуждённых.

Подобные мероприятия по традиции завершаются в неформальной обстановке – дружеским чаепитием. На этот раз общение получилось особенно теплым и душевным, поскольку родственники принесли с собой пироги собственного приготовления, и чаепитию это добавило домашнего уюта.

В этот день в СИЗО-1 побывали 14 родственников, и лишь трое из них пришли в учреждение впервые. По признанию гостей, кто уже не первый раз участвует в Дне открытых дверей, их поначалу интересовали именно условия отбывания наказания. Теперь же, ознакомившись не раз воочию с удовлетворительным коммунально-бытовым, трудовым и медицинским обеспечением своих родных, подобные мероприятия воспринимаются ими как дополнительный прекрасный шанс пообщаться с родным человеком, узнать о его радостях и проблемах, рассказать о собственной жизни.



Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области