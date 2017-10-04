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04.10.2017 09:45

Администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 04 октября

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 04 октября.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ
09.00 — 17.00, ул. Книповича, 42, 44, 44 к1
ул. Новое Плато, 1, 2, 2А, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19

ОТ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
08.30 — 17.00, ул. Карла Маркса, 36, 38

ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
09.00 — 24.00, ул. Домостроительная, 11
ул. Свердлова, 25, 27, 29

ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 
09.30 — 16.00, ул. Генерала Фролова, 3, 4/6
ул. Чумбарова-Лучинского, 10, 16
10.00 — 17.00, ул. Книповича, 39
ул. Самойловой, 9

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
11.00 — 14.00, ул. Капитана Копытова, 37

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Администрация г. Мурманска
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