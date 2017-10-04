Даже если вы много раз видели постоянную экспозицию художественного музея, есть повод посетить ее снова!

Илья Комлев.

В Мурманск из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени Грабаря вернулись шесть картин. Это работы Андрея Яковлева, Юрия Подляского, Сергея Чеботаря, Михаила Клодта. К слову, пейзажу последнего "Сумерки" реставраторы вернули и историческую оправу - восстановили позолоту, серебрение и устранили сколы на массивной деревянной раме. Чуть состарили, чтобы блеск формы не затмевал содержание. Дорогостоящие работы стали возможным благодаря поддержке федеральной программы "Культура России" и средствам, выделенным областным Комитетом по культуре и искусству.

Главный хранитель Мурманского областного художественного музея Наталья Клишина: "У нас некоторые прорывы на холсте в одной из работ были. Они подновили его. Было растрескивание красочного слоя. Потом такие были загрязнения общего характера. Они это все убрали и работы засияли просто совсем".





