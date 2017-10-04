Торжественный вечер в честь "Учителя города" в ДК. Пригласили педагогов образовательных учреждений областного центра

Владимир Костров.

Со сцены прозвучало поздравление от главы муниципалитета Дмитрия Филиппова. Кульминацией торжества стало подведение итогов профессионального конкурса. 24 участника, две номинации - "педагогический поиск и педагогический дебют". За спиной конкурсантов остались открытые уроки, показательные классные часы и родительские собрания. Жюри выбрало трёх призёров и абсолютного победителя, который представит столицу Заполярья в областном конкурсе.

Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Мурманские учителя не только готовы работать, они готовы соревноваться друг с другом, они готовы обмениваться опытом и у них всё это очень хорошо получается. И те результаты, которые показывает мурманское образование - они очень высокие, причём не только на областном уровне, но и на федеральном".





