Фестиваль в Териберке стал импульсом и для возрождения самого села, и для активизации местного бизнеса

Анастасия Русинова.

Вывод прозвучал на заседании оргкомитета III Арктического фестиваля "Териберка. Новая жизнь". В июле этого года на побережье приехало 4 тысяч человек. Несколько тематических зон - фольклорная, творческая, экологическая. Такое внимание не прошло бесследно. Теперь в Териберке есть информационно-туристский центр, в сельской школе - новое оборудование. Наметилась перспектива и для предпринимателей.

Министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Ольга Кузнецова: "Это послужило таким оживлением для бизнеса, даже те, кто работал нелегально, они зарегистрировались, мы проводили с ними уже несколько встреч, они хотят работать легально, платить налоги, зарплаты, потому что они видят, что в этом есть плюсы, можно получить господдержку. Появились люди которые хотят реконструировать и построить новый причал".