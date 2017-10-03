Кульминацией торжественного вечера, посвященного предстоящему Дню учителя, стало подведение итогов конкурса "Учитель города 2017"

Владимир Костров.

Торжественный вечер к Дню учителя сегодня во дворце культуры Кирова, где собрались педагоги из областного центра. Главный подарок к празднику - детские творческие номера. Глава муниципалитета - Дмитрий Филиппов вручил педагогам почётные знаки за вклад в развитие Мурманска. Награду для руководителей образовательных организаций - "Лучший социальный партнёр" учредили профсоюзы. Традиционно тёплые слова адресованы и ветеранам. Кульминацией стало подведение итогов конкурса "Учитель города 2017". 24 участника, две номинации - "педагогический поиск" и "педагогический дебют". Жюри выбрало абсолютного победителя, который представит столицу Заполярья в областном конкурсе, а также трёх призёров.

Учитель истории и обществознания гимназии №2 г. Мурманска, призёр конкурса "Учитель города Мурманска 2017" Юлия Фицнер: "Учитель должен быть оптимистом, также учитель должен быть профессионалом XXI века, с лёгкостью включаться в профессиональную среду - образовательную, ну и шагать в ногу со временем".







