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03.10.2017 18:40

Кульминацией торжественного вечера, посвященного предстоящему Дню учителя, стало подведение итогов конкурса "Учитель города 2017"

Владимир Костров.

Торжественный вечер к Дню учителя сегодня во дворце культуры Кирова, где собрались педагоги из областного центра. Главный подарок к празднику - детские творческие номера. Глава муниципалитета - Дмитрий Филиппов вручил педагогам почётные знаки за вклад в развитие Мурманска. Награду для руководителей образовательных организаций - "Лучший социальный партнёр" учредили профсоюзы. Традиционно тёплые слова адресованы и ветеранам. Кульминацией стало подведение итогов конкурса "Учитель города 2017".  24 участника, две номинации - "педагогический поиск" и "педагогический дебют". Жюри выбрало абсолютного победителя, который представит столицу Заполярья в областном конкурсе, а также трёх призёров.
Учитель истории и обществознания гимназии №2 г. Мурманска, призёр конкурса "Учитель города Мурманска 2017" Юлия Фицнер: "Учитель должен быть оптимистом, также учитель должен быть профессионалом XXI века, с лёгкостью включаться в профессиональную среду - образовательную, ну и шагать в ногу со временем".
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