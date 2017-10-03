На заседании регионального политсовета партии "Единая Россия" сегодня объявили о старте нового проекта "Театры — детям"

Анастасия Ярославская.

На федеральном уровне он заработал в июле, теперь запущен и в Мурманской области - региону до конца года выделено почти 660 тысяч рублей. Задача - поддержка культуры, развитие "творческой жилки" у детей. Пока в плане 2 спектакля на сцене театра кукол, но дальше, уверены в региональном отделении, пойдет по нарастающей. Как это было с другими проектами - их больше 20. У всех на слуху - "Управдом", "Школа грамотного потребителя", "Старшее поколение", "Парки малых городов" и, пожалуй, самый актуальный сегодня - "Комфортная городская среда". Их реализацию сегодня обсудили тоже.

Секретарь Мурманского регионального отделения партии "Единая Россия", председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой: "Вот эта городская комфортная среда, то, что он у нас в этом году впервые реализован - выделены в общей сложности и федеральным, и региональным бюджетом более 200 млн рублей, сколько мы смогли сделать. И если мы в течение 5 лет, как это было сказано, что это будет в течение 5 лет реализовываться, если бы такие средства поступали ежегодно, то, конечно, мы и дворовые территории свои и общественные пространства, где люди отдыхают - мы сумеем за 5 лет привести в нормальное состояние".



