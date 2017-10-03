Любит работать стоя, по признанию коллег - "хороший босс". Корреспондент ГТРК "Мурман" Елена Сивонен первой из журналистов познакомилась с новым консулом Финляндии

Елена Сивонен.

Герой, а точнее - героиня нашего сюжета - новый консул Мурманского отделения генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге. Сари Кантола официально назначили в конце сентября, хотя к своим обязанностям она приступила еще в августе. И только сейчас открыла свои двери для журналистов.

Консул Мурманского отделения генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге Сари Кантола: "Здравствуйте, меня зовут Сари Кантола, и я новый консул Финляндии в Мурманске".

С толикой стеснения - в речи есть ошибки. Но лучшая практика - общение с носителями языка. И хотя Сари за рулем - сейчас ходит пешком. Для знакомства с городом. Скоро - в театр - поклонница искусства. А пока - шоппинг и поиск самого вкусного кофе. Без него, а норма два литра в день, не представляет жизнь.

Консул Мурманского отделения генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге Сари Кантола: "Я люблю вкус... Как это по-русски??? Любовь - это тайна. Я не знаю, почему я люблю кофе, я только люблю".

Экскурсия по новому зданию консульства. И месту жительства Сари. На три года - точно. Здесь - журналисты впервые. Голубой зал - с панорамными стеклами - для утренних приемов и, конечно же, кофе. Строгость финского минимализма - планирует разбавить яркими акцентами. Повесить шторы, внизу разбить цветник.

Консул Мурманского отделения генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге Сари Кантола: "- Но елка новогодняя у вас уже есть... -Да, немножко маленькая, но есть".

Кабинет. В нем больше всего сейчас проводит времени. По 8 часов - каждый день, без выходных. Работает... стоя. Так, полезнее для спины. На столе - чашка, уже почти талисман, - с мумии-троллями. Туве Янссон - одна из любимых авторов. Сари читает русскую классику, хотя и не бегло. Смотрит советские фильмы. Один из них - 35 лет назад и стал толчком к изучению языка.

Консул Мурманского отделения генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге Сари Кантола: "Д'Артаньян и три мушкетера. Был такой фильм. Я хотела узнать слова песен, я хотела изучать русский язык, чтобы узнать эти слова".

На вопрос о мечте отвечает - путешествовать. Есть список мест, где хочет побывать. Позади Северный Полюс, Африка. Впереди - Чили. Но сначала - большое турне по Мурманской области. Это нужно для развития сотрудничества - по туризму и культуре.

Консул Мурманского отделения генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге Сари Кантола: "Мы работаем, чтобы развивать контакты между Финляндией и Россией на севере и тоже с бизнесом".

Делегация из Финляндии примет участие в Мурманской международной деловой неделе. В ноябре организует традиционный фестиваль "Финское кино". А в декабре - у страны Суоми столетний юбилей независимости. Консул верстает программу и приглашает на празднование. Сари Кантола готова для новых знакомств и новых встреч.





