Губернатор Марина Ковтун провела первое в этом году расширенное заседание Экономического совета и Полярной комиссии

Елена Белкина.

Сегодня на совместном заседании Экономического совета и Полярной комиссии рассмотрена новая редакция государственной программы России по социально-экономическому развитию Арктической зоны страны. Утверждена она была федеральным правительством 31 августа этого года. И именно на экономическом совете обсуждались ключевые предложения, которые вносила Мурманская область. В новый вариант они полностью не вошли. Кроме того, предполагалось, что наш край вместе с Якутией станет пилотным проектом по отработке модели опорной зоны, как основной механизм развития Арктики. Однако Кольская зона в тексте не упоминается. Для выработки дальнейшей тактики и корректировки стратегии необходимо провести консультации с экспертным сообществом.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "На федеральном уровне работа по опорным зонам только начинается. Основные управленческие решения отнесены на последующую трехлетку. Нам важно как и любому другому арктическому региону, чтобы законодательно были закреплены меры господдержки, планируемые представлению в опорных зонах, но такие меры запланированы после 2020 года".

Еще один крайне важный вопрос - прогноз социально-экономического развития Мурманской области на ближайшие 3 года. Создается он на основе текущей ситуации в регионе и является базой для формирования бюджета. Среди положительных тенденций отмечен рост промышленного производства на 15% за счет модернизации крупнейших компаний. С ней же связан и рост инвестиций в 1,4 раза. Увеличивается грузоперевалка, пассажиропоток на всех видах транспорта, инфляций в августе достигла своего минимума.

Заместитель губернатора Мурманской области Роман Дурягин: "Впервые с 2005 года оборот розничной торговли получил положительную динамику 100,9%. Ну и положительная динамика в зарплате в среднемесячной 103,6%. Это ключевые показатели, они все заложены в прогноз были отмечены основные показатели федерального прогноза. На текущее заседание пригласили представителей наших крупных финансово-промышленных компаний".



