В областном центре подвели итоги конкурса "Я люблю мой город"

Анастасия Ярославская.

Завтра Мурманск отметит свой 101 день рождения. Празднование уже началось. В торжественной обстановке 10 лучших писателей, художников, музыкантов награждены сегодня премией "За личный вклад в развитие культуры и искусства". 33 лучших студента и 2 аспиранта стали стипендиатами главы муниципалитета - в течение года за успехи в учебе они будут получать стимулирующие ежемесячные выплаты. И, наконец, одно из самых ярких событий - подведение итогов уже 18 по счету конкурса "Я люблю мой город". В этот раз 200 юных северян - от 4 до 15 лет попытались изобразить родной Мурманск таким, каким они его видят и любят.

Депутат Государственной Думы ФС РФ (фракция "Единая Россия") Алексей Веллер: "Очень здорово, что традиции в городе живут, приумножаются. Прожили первый год второго столетия и мне очень приятно, что и в этот раз и работы очень качественные, и настроение у всех замечательное и хорошее - значит, жизнь в нашем городе замечательная - продолжает развиваться".

В этом году впервые выбрано сразу три победителя - в каждой возрастной категории. По традиции, рисунки напечатали на баннерах - мурманчане и гости города уже могут видеть их на торце делового центра "Меридиан".

Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "То, что дети рисуют - это у них в душе и то, что они любят наш город - это замечательно. Конечно, хочется отметить их педагогов. Все дети талантливы по своему, но наши педагоги делают их по-настоящему талантливыми и то, что наша художественная школа входит в 50 лучших школ РФ - конечно, это очень серьезное событие".

Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Очень приятно осознавать, что с каждым годом список участников и людей, который вносят свой вклад ширится, появляются новые лица, звездочки. И я горжусь именно тем, что в нашем городе происходит такое мероприятие, и, что я работаю в этом городе, и живу вместе с такими людьми как участники сегодняшнего мероприятия".







