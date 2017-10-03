Сегодня состоялось очередное заседание Ассоциации "Совета муниципальных образований Мурманской области"

Елена Белкина.

Участники почтили память бессменного ее председателя и по сути идеолога Александра Абрамова и выбрали нового руководителя. Им стал глава города энергетиков - Полярные Зори Максим Пухов. Губернатор представила новых руководителей муниципальных образований - главу ЗАТО Североморск Владимира Евменькова и Терского района Геннадия Попова и обратила внимание муниципалитетов на проект поддержки местных инициатив. Принято решение о его продолжении в 2018 году и продлении сроков приема заявок.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Есть время на то, чтобы обсудить проекты, которые вы будете отбирать, которые будете выносить на участие в конкурсе с жителями своих муниципалитетов. Есть два месяца на отбор проектов. Мы специально смещаем сроки приема заявок для того, чтобы у вас была возможность провести аукционные процедуры до начала летнего периода, а с началом лета сразу приступить непосредственно к работам".

О законопроектах, касающихся организации местного самоуправления, которые сейчас рассматриваются в Государственной Думе и будут приняты во время осенней сессии рассказал депутат нижней палаты парламента Алексей Лященко, впервые принявший участие в работе Ассоциации. Основной практический вопрос - успешный опыт властей Кировска, взявших на себя функции заказчика по определению подрядчика при капитальном ремонте домов. Это позволило работать более оперативно, в том числе и отказываться от услуг недобросовестных ремонтников. Что и пришлось сделать на двух домах. Что касается аукционов, то теперь их проводить можно намного раньше, не дожидаясь отмашки Фонда капитального ремонта, за которым остались функции финансирования и приемки. Один из самых важный результатов - в несколько раз снизилось количество жалоб от населения.

Заместитель главы администрации муниципального образования г. Кировск Дмитрий Петин: "Это позволило нам на протяжении этого периода решить ряд проблем связанных с ремонтом многоквартирных домов, перейти на новый уровень отношения с подрядчиком и нашу позицию поддержали. И мы в будущем не намерены от нее отказываться, и будем продолжать работать не только по выполнению функции заказчика на выбор подрядчика по ремонту, но и выбор подрядчика на строительный контроль, и, естественно, выбор подрядчика на проектные работы".









