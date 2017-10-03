В Печенгской центральной районной больнице Никеля завершились масштабные ремонты

Любовь Дубова.

Что изменилось в лечебном учреждении в последнее время показали министру здравоохранения региона Валерию Перетрухину. Новоселье на днях отметило отделение сестринского ухода. После восстановления крыши вновь принимает пациентов и кабинет флюорографии. Сейчас рабочие приступили к возведению социально важного объекта - лестницы. Об этом жители просили много лет.

Главный врач ГОБУЗ "Печенгская ЦРБ" Николай Полудненко: "Как снег тает так и протечки. В этом году уже протечки нас достали, и решили все дело отремонтировать раз и навсегда".

В рентген-отделении Никеля флюорограф несколько месяцев простоял в полиэтилене. Причина - крыша, которая не выдержала затянувшуюся зиму. Аппарат спасли, кровлю заменили. Кабинеты вновь открыли для пациентов.

Заведующая рентген-отделением ГОБУЗ "Печенгская ЦРБ" Людмила Курбатова: "Мы делали рентген легких по показаниям, и флюорографические обследования проводятся в Заполярном, в 24 километрах от Никеля".

Несколько дней сотрудники больницы наводили лоск в отделении сестринского ухода. Оно переехало в соседнее здание, восстановленное практически из руин.

Главный врач ГОБУЗ "Печенгская ЦРБ" Николай Полудненко: "Сюда подведены коммуникации, холодная, горячая вода. Здесь оборудовано два контура вентиляции - одна с подогревом, одна обычная. На 20 коек развернуты палаты".

Уже в новых стенах, поддерживающее лечение, продолжают получать пожилые северяне, инвалиды и те кто, пережил инсульт. Перевезти тяжелых пациентов оказалось самым сложным.

Старшая медсестра отделения сестринского ухода ГОБУЗ "Печенгская ЦРБ" Светлана Федько: "Я всем всегда говорю: "Старость никто не отменял". Поэтому достойный уход людям оказываем".

Прежнее помещение пустовать не будет. В нём развернут терапевтические койки. Сейчас задача номер один - привести в порядок дорогу к лечебному учреждению. Долгожданный ремонт ветхой лестницы - забота местных властей - поручение главы региона.

Вот, что на данный момент осталось от старой многострадальной лестницы, ее буквально на днях разобрали. И, как сообщили в администрации Никеля, на этом месте скоро появится новая лестница, с пандусами и скамейками.

За последние пять лет в Печенгскую центральную районную больницу вложены десятки миллионов рублей. Поэтапный план обновления медицинской сферы района разработан на годы вперед.

Министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин: "Мы разумно тратим на те первоочередные задачи, которые нам ставят те учреждения и отделения, которые находятся в плачевном состоянии. И в Никеле, действительно, очень много сделано, но еще очень много нужно сделать, чтобы привести в полное соответствие".

Открытым остается кадровый вопрос. Специалисты не спешат на север. Тем не менее, в Печенгский район по программе "Земский доктор" этой осенью приехал психиатр-нарколог, удалось привлечь терапевтов и врачей общей практики, ведутся переговоры с семейной парой акушеров-гинекологов. Работа и жилье для медиков в Заполярье есть.