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03.10.2017 14:00

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун провела рабочую встречу с главой ЗАТО Североморск Владимиром Евменьковым

Артем Дашевский.

Сегодня губернатор Марина Ковтун встретилась с недавно избранным главой муниципального образования ЗАТО Североморск Владимиром Евменьковым. Глава региона отметила, что в программе предстоящей работы верно расставлены приоритеты. Подчеркнуто - необходимо уделить пристальное внимание жилищно - коммунальному хозяйству, особенно в зимнее время. И в целом: благоустройству и заботе о городе. Впрочем, перечень задач - намного шире.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Очень правильно вы отметили развитие предпринимательства в Североморске. Действительно, это достаточно активный город и здесь большой потенциал. Надо предпринимателей поддержать и меры поддержки мы активно обсуждали. И есть целый комплекс мер и программа, которую реализовав в муниципалитете, можно получить серьезный и ощутимый эффект".
Глава Североморска отметил, что задач, которые необходимо решить, оказалось больше, чем представлялось изначально. Уже определены первоочередные. На ближайшем заседании Совета депутатов предстоит "довести до ума" новую структуру управления в муниципалитете. Привести Устав города в соответствие с федеральным законодательством. Также, впереди большая работа по формированию бюджета флотской столицы на следующий год.
Глава муниципального образования ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков: "Проблем достаточно много, но я думаю, опираясь на коллектив профессионалов в администрации Североморска - и там действительно коллектив сплоченный и дружный, - я думаю все вопросы будут решены".
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