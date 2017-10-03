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03.10.2017 13:50

Мурманск готовят к празднованию Дня города

Любовь Дубова.

На улицах столицы Заполярья масштабная генеральная уборка - во всех трех округах. В ней заняты и люди, и техника. Выметают осеннюю листву, пылесосят центральные проспекты и переулки, до блеска намывают остановки, наводят порядок в парках и скверах. Задача - приложить максимум усилий, чтобы сто первый день рождения город встретил во всей красе.
Директор МБУ "Управления дорожного хозяйства г. Мурманска" Станислав Ланин: "У нас задействованы все, постоянно ежедневно, то есть в плановом режиме идет работа, но в праздничные дни приходится делать в два раза больше от запланированного работ. Мы не останавливаемся только на зеленых зонах. Идет ремонт дождеприемных колодцев, асфальтовое покрытие, работа происходит практически в круглосуточном режиме".
Мурманск украсят восемь тысяч флагов, по вечерам уже включают десятки световых конструкций. Они прошли ТО и теперь светят намного ярче. Обновлена подсветка и у стеллы города-героя. Золотом засияли имена почетных граждан Мурманска. Праздничная неделя - завершающая в сезоне фонтанов. Через несколько дней их начнут готовить к зиме.
Директор МАУК "Мурманские городские парки и скверы" Александр Накай: "Фонтаны у нас будут работать до 9 числа, и с 9 числа мы начинаем ставить на консервацию - это озеро Семеновское и Глубокое. К концу следующей недели начинаем работать с Пятью Углами с фонтаном, на Ленинградской и Зои Космодемьянской".
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