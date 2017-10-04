В Мурманске полицейскими раскрыта кража из магазина

В полицию с заявлением о краже обратилась директор магазина, расположенного по улице Коминтерна. Заявительница пояснила, что неизвестным лицом с витрины были похищены пять бутылок виски. Ущерб, причиненный магазину, составил 3862 рубля.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Эксперт изъял следы пальцев рук, имеющиеся на месте совершения преступления. После просмотра записей с камер видеонаблюдения, установленных в торговом зале, оперативникам удалось установить личность злоумышленника. Им оказался 33-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления.

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по городу Мурманску подозреваемый был установлен и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Злоумышленник признался в содеянном и пояснил, что похищенное продал, а вырученные с продажи деньги потратил на личные нужды.

По факту кражи в отношении мурманчанина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

УМВД России по городу Мурманску