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04.10.2017 10:20

Всероссийская акция-флешмоб «Мастера своего дела»

Министерство образования и науки Российской Федерации объявило об официальном старте в сети Интернет Всероссийской акции-флешмоба «Мастера своего дела, цель которой – познакомить молодых людей с перспективными и востребованными профессиями и помочь осуществить профессиональный выбор.

Проект реализуется при поддержке Национального чемпионата «Абилимпикс», Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», федерального портала «Российское образование», в рамках информационной поддержки Федеральной целевой программы развития образования на 2016 – 2020 годы.
Акция стартует 2 октября 2017 года в День профессионального образования и продлится до 27 октября. К участию приглашаются выпускники школ, планирующие продолжить обучение в колледже или техникуме, а также студенты профессиональных образовательных организаций.
Для участия следует зайти на сайт http://mastera.новости-школ.рф и заполнить карточку участника. Участники, разместившие свою карточку в социальной сети ВКонтакте, примут участие в розыгрыше электронного планшета.
Официальные хештеги акции — #мояпрофессия #профессиябудущего #фцпро. Задать вопрос об участии в акции можно в форме обратной связи (в нижней части каждой страницы сайта).

Министерство образования и науки Мурманской области
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