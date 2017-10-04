Всероссийская акция-флешмоб «Мастера своего дела»

Министерство образования и науки Российской Федерации объявило об официальном старте в сети Интернет Всероссийской акции-флешмоба «Мастера своего дела, цель которой – познакомить молодых людей с перспективными и востребованными профессиями и помочь осуществить профессиональный выбор.

Проект реализуется при поддержке Национального чемпионата «Абилимпикс», Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», федерального портала «Российское образование», в рамках информационной поддержки Федеральной целевой программы развития образования на 2016 – 2020 годы.

Акция стартует 2 октября 2017 года в День профессионального образования и продлится до 27 октября. К участию приглашаются выпускники школ, планирующие продолжить обучение в колледже или техникуме, а также студенты профессиональных образовательных организаций.

Для участия следует зайти на сайт http://mastera.новости-школ.рф и заполнить карточку участника. Участники, разместившие свою карточку в социальной сети ВКонтакте, примут участие в розыгрыше электронного планшета.

Официальные хештеги акции — #мояпрофессия #профессиябудущего #фцпро. Задать вопрос об участии в акции можно в форме обратной связи (в нижней части каждой страницы сайта).

Министерство образования и науки Мурманской области