В Мурманском областном краеведческом музее открылась выставка, посвященная 80-летию первого поэта Заполярья - Владимиру Смирнову

Анастасия Русинова.

Владимиру Смирнову посвящается. В областном краеведческом музее открылась выставка к 80-летию первого поэта Заполярья. Именно так принято его называть в литературных кругах. Кроме этого Смирнов был и геологом, и культработником, и охотником, не раз выходил в море. Как подтверждение, его разносторонней жизни - многочисленные грамоты: за выступление в Ковдоре, за активную работу на селе в Териберке, за военно-шефскую деятельность и уже посмертно врученный вдове - знак отличия "За заслуги перед Мурманской областью".

Заведующая отделом Мурманского областного краеведческого музея Нина Алистратова: "Есть, о чем писать, в своих стихах, что он передумал, перечувствовал. Конечно, самое замечательное это стихотворение "Я люблю мое Заполярье", которое стало гимном, песней, которую можно услышать в поездах, когда уезжаешь или возвращаешься в родной Мурманск".

Несколько лет Владимир Смирнов проработал на Мурманской студии телевидения, был автором телеочерков о Кольской земле. Именно он является одним из организаторов Дней славянской письменности и Дней Баренцева моря. На выставке представлена знаменитая печатная машинка, на которой работал Смирнов, личные вещи, документы, одна из последних - фотография с открытия мемориальной доски , посвященной поэту. Она была сделана в конце сентября на его малой родине - в Териберке.