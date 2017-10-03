Заезд в гараж и параллельная парковка на скорость. У кого из водителей глаз-алмаз, выяснили на очередном чемпионате по парковке

Алексей Котович.





В Мурманске прошел одиннадцатый чемпионат по парковке "Power Parking тест-драйв". На старт увлекательного и азартного соревнования вышли 32 заполярных водителя.

Площадка городка автошколы. По сигналу судей одновременно стартуют два экипажа. Задача - на скорость продемонстрировать заезд в гараж и параллельную парковку. Плюс, фишка этого года - карточка на знание правил вождения от сотрудника ГИБДД.

Инспектор по особым поручениям УГИБДД УМВД России по Мурманской области Ольга Ратова: "Мы будем задавать теоретические вопросы, на которые они должны будут ответить правильно У них будет стимул, будет цель еще раз перелистать правила дорожного движения, вспомнить и ответить правильно на все вопросы".

Не ответил - получи штрафной балл! В условиях, когда каждая секунда дорога, неверный ответ практически лишает шанса на победу. Впрочем, для многих состязание - лишь повод активно провести выходной.

Участник соревнований Юлия Кирсанова: "Я вот не старалась как-то проехать быстро. Слышала - мой соперник там со свистом колес как бы стартанул. Нет, надо чувствовать габариты, хочется пройти, чтобы не зацепить".

Большинство водителей выступают на подобных соревнованиях не впервые. Городок знают хорошо, паркуются умело. Правила тоже знают.

Организатор соревнований Максим Байков: "Уже больше пяти лет мы это проводим, два раза в год. Осенью - когда люди возвращаются из отпуска и надо напоминать правила парковки, чтобы вспоминали свои навыки. Кто-то ездит где-то в деревне, парковались у забора, в траве оставил. Тут надо вспомнить".

К слову - дисквалификация за то, что задел вешку или сбил конус - не редкость. 16 заездов, в финале 8 водителей. С лучшим временем и без штрафных баллов.

Участник соревнований Евгений Самойлов: "Этот заезд был даже проще, чем в прошлом году - с ведром на крыше, так, что проблем не возникло никаких".

В заездах участвовали водители на БМВ, Лексусах и Мерседесах, но первое место досталось Фаруху Нарзиеву на скромной Нэксии – у него на выполнение всех элементов парковки и решения теста ушло чуть более 40 секунд. Впрочем - как уже было замечено, дело не скорости и не в победе. Главное - умение грамотно парковаться в городе. Чтобы и своего железного коня сберечь и негативной реакции у других водителей не вызвать.





