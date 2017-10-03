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03.10.2017 13:04

Преподаватель Мурманского колледжа искусств Ольга Павлова – лауреат общероссийского конкурса преподавателей музучилищ и колледжей России

Преподаватель Мурманского колледжа искусств Ольга Павлова – лауреат общероссийского конкурса «Лучший преподаватель музыкально-теоретических дисциплин музыкальных училищ и колледжей России «Теория и история – энциклопедия музыки».

Подведены итоги общероссийского конкурса «Лучший преподаватель музыкально-теоретических дисциплин музыкальных училищ и колледжей России «Теория и история – энциклопедия музыки». 

В конкурсе приняла участие преподаватель Мурманского колледжа искусств кандидат педагогических наук, заслуженный работник культуры Российской Федерации Ольга Павлова. Её урок и методические материалы в номинации «Гармония» были высоко оценены жюри – Ольга Павлова стала лауреатом общероссийского конкурса.

Главная задача конкурса, учредителем которого является Министерство культуры Российской Федерации, – сохранение и развитие сложившейся системы профессионального музыкального образования, выявление и поддержка лучших преподавателей музыкальных училищ и колледжей России.

/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /
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