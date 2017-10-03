В Мурманской области сотрудники Росгвардии потушили загоревшейся на ходу грузовик

В городе Кола Мурманской области наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны Росгвардии, патрулируя жилые улицы, возле дома № 38 по ул. Защитников Заполярья заметил, что у движущегося по проезжей части грузового автомобиля марки «DAF» произошло возгорание кузова.

Старший наряда принял решение о незамедлительной остановке грузового автомобиля. Просигнализировав водителю, сотрудники Росгвардии остановили горящее транспортное средство и приступили к тушению возгорания.

В результате грамотных и слаженных действий сотрудников ОВО Росгвардии оп Кольскому району водитель грузового автомобиля не пострадал, а очаг возгорания в кратчайшие сроки был локализован и потушен.